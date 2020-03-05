شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد للنائبة الكويتية صفاء الهاشم بعد تطاولها على مصر: عندها عقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مستخدمو موقع تويتر هجوما كبيرا على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتى، عقب تصريحاتها بأن مصر دولة موبوءة بـ فيروس كورونا، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازه من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت.

الإعلامية فجر السعيد أول من تصدت إلى تصريحات "الهاشم"، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث قالت: "اللهم شافي صفاء الهاشم من عقدة مصر ياقادر يا كريم".



فجر السعيد

وغرد أحمد السيد، قائلاً: "بعد غزو العراق للكويت أتت لاجئة لمصر ودخلت الأراضي المصرية عبر ميناء مطار القاهرة الجوي في 7 - 5 - 1991 كما هو مقيد باستمارة القادمين الوافدين لمصر من كشف إدارة جوازات مجمع التحرير، وسكنت بـ 13 شارع سوريا بالمهندسين في شقة".



وكتب جابر بركات: "أعتقد أن النائبه صفاء الهاشم عندها عقدة نفسية من مصر الموضوع عندها شخصي وليس قضيه متبنيها تتكسب فيها انتخابيا والله أعلم"، وكتبت أميرة: "النائبة الكويتية صفاء الهاشم والصحفى مبارك البغيلى اتنين مكرسين صفحاتهم وحياتهم لكره مصر والمصريين والتحريض عليها بكل الطرق .. الكويت وشعبها بريء منكم خسئتم"، وتساءلت آخري: "عدد المصريين الموجودين فى الخليج أكبر بكثير من عدد الإيرانيين طيب ليه مفيش تسجيل حالة كرونا واحدة لمواطن مصرى فى الخليج فى المقابل كل الحالات الى ظهرت تقريبا سببها ايران ويرجعوا يقولو متدخلوش المصريين".









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