وليد لباب_صحافي متدرب
داهم عدد كبير من رجال الشرطة البرتغالية، من خلال حملات تفتيشية، مجموعة من المنازل والأماكن الراقية والنوادي بالعاصمة لشبونة، في إطار محاربة غسيل الأموال، من ضمنهم منزل إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي، والحارس السابق لريال مدريد الإسباني.
وتفاعل كاسياس مع الحدث عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأكد أن لا مشكلة لديه في التفتيش الذي حصل، وأنه يثق ثقة كاملة في النظام القضائي البرتغالي.
جدير بالذكر أن الحارس الأسطوري لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، ينوي الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر في إطار محاربة غسيل الأموال.. الشرطة البرتغالية “تداهم” منزل كاسياس بلشبونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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