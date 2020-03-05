يمثل الطفل إيدر مطيع، الشهير بنبوغه في ميدان التكنولوجيا والمعلوميات، المغرب في المسابقة العالمية “VIX IQ ” في الولايات المتحدة الأمريكية.
واختير إدير رفقة 3 من الأطفال المغاربة، لتمثيل المغرب في الحدث الدولي، بعد تفوقهم في النسخة الوطنية من المسابقة في دورتها الأخيرة.
ويقود إدير فريقا يتكون من 4 تلاميذ، يمثل أكاديمية لندن بالدار البيضاء، وهم إلياس الوهماني، ومنصف السليماني، وأحمد إير أونجار، بتأطير من مدربين.
وكان إيدير مطيع قد ولج أكاديمية لندن بالدار البيضاء، بعد بروز نبوغه، وتسليط الضوء عليه من مختلف وسائل الإعلام، ليصبح مفخرة لمدينته تزنيت، والمغرب بصفة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيدير مطيع يمثل المغرب في مسابقة عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.