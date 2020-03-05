الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يقدم مقترحا رسميا لتأجيل تصفيات مونديال قطر

وليد لباب_صحافي متدرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تقديمه بشكل رسمي مقترحا لتأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، وذلك عبر بلاغ نشره اليوم الخمیس على موقعه، مع التأكيد على أن المقترح سيتم مشاركته مع الاتحادات الوطنية المعنية.

وأضاف نفس البلاغ أن الاتحاد الدولي للعبة، سيواصل التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والاتحادات القارية والوطنية والأعضاء، لكي تتم برمجة المقابلات على حسب الأوضاع.

مقترح تأجيل تصفيات قطر 22 وتصفيات الصين 23، أكيد أنه لن يكون الأخير على مستوى المسابقات الوطنية والقارية والدولية، في انتظار تطورات الڤيروس المستجد.