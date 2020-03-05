خنيفرة.. تأجيل محاكمة الناشط “بودا” المحكوم ابتدائيا بسنتين بسبب تدوينة فيسبوكية 

شهدت محكمة الاستئناف بخنيفرة، صباح اليوم الخميس، عقد ثاني جلسات الاستئناف لمحاكمة المعتقل عبد العالي باحماد، المعروف بـ”بودا”.
وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 19 مارس 2020، بطلب من هيأة دفاع المعتقل “بودا”، الذي يواجه تهم إهانة العلم الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الابتدائية في بخنيفرة قد قضت، في 9 يناير الماضي، بمعاقبة “بودا” بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة، قدرها 10000 درهم على خلفية تدوينة فايسبوكية.
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