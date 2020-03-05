إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا.. الحكومة: لم نناقش ذلك ولكل حدث حديث- فيديو

بالتزامن مع تسارع القرارات الحكومية والإجراءات الوقائية المتعلقة بمنع انتشار فيروس “كورونا”، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة، لم تناقش في اجتماعها اليوم موضوع إلغاء صلاة الجمعة.

وقال الحسن اعبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصاحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، جوابا على سؤال صحافي متعلق بصلاة الجمعة، وإمكانية إلغاءها، “لم نناقش ذلك بالمجلس الحكومي، ولكل “حادث حديث”.

وأضاف، “لن نستبق الأحداث، والأمور عادية جدا، والمغرب يقظ لمواجهة الوباء، وضد كل من يريد أن يتاجر في الوسائل الوقائية من الفيروس”.

وقال أيضا، “نتعامل مع القرارات وفق التطورات، وإذا غادرنا الوباء، ستعاد الأمور إلى نصابها، والحمد لله لم تكن عندنا إلا حالتين قادمتين من ايطاليا، المجتمع المغربي لم يتعرض لأي شيء، وهناك حماية قوية للمغرب”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم الخميس، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطنة مغربية، قادمة من الديار الإيطالية، وذلك ليلة أمس الأربعاء 04 مارس 2020.

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وأخبرت الوزارة الرأي العام، أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ومساء الإثنين الماضي، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها آنذاك، أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.