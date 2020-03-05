"فيسبوك" تغلق أحد مكاتبها في سياتل بعد إصابة موظف بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إنها أغلقت مؤقتا أحد المكاتب في مدينة سياتل بعد تشخيص إصابة عامل بفيروس كورونا المستجد.
وبيّنت الشركة أنه "جرى تشخيص حالة متعاقد يعمل بمكتب ‘ستاديوم إيست‘ على أنه مصاب بمرض كوفيد - 19" بقولها إنه "لقد أبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة لتحديد أولوية صحة وسلامة الجميع".
وأوضحت "فيسبوك" أن آخر مرة جاء فيها الموظف إلى المكتب كان في الحادي والعشرين من شباط /فبراير، وبالتالي سوف يتم غلق المكتب حتى التاسع من آذار/ مارس عندما تنتهي فترة حضانة المرض.
وتتبع الشركة إرشادات السلطات المحلية وتشجع موظفيها في سياتل على العمل من المنزل حتى الحادي والثلاثين من آذار/ مارس. ووردت تقارير أيضا عن إصابة أحد موظفي شركة أمازون في مكتب سياتل العملاق للتجارة الإلكترونية بالفيروس هذا الأسبوع.
وألغت شركة "أمازون" الأميركية واليابانية "سوني"، مشاركتها في معرض برشلونة للهواتف الذكية ، قبل شهر، بعد إلغاء شركتي "إل جي"الكورية الجنوبية و"إريكسون" السويدية مشاركتهما في الملتقى السنوي للهواتف الذكية في برشلونة، حيث تعلن عادة كبرى الشركات المنتجة للهواتف النقالة باستثناء "آبل" أحدث منتجاتها.
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