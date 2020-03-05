شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:36 مساءً, 5 مارس 2020 م المناطق - واس أعلنت السلطات الفرنسية اليوم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.

وأضافت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضا 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصابا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين و92 حالة إصابة مؤكدة بكورونا. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.