ملالي إيراني بين حمى الكورونا وفقدان ثقة الشعب

المناطق-يوسف المطيري

حمى كروونا والخوف من ثورة شعبية عارمة ضد النظام نتيجة تقصيره في مواجهة فيروس كورونا المستفحل في البلاد التي كنا نسمع من مسئولي النظام أنها ضمن الدول العشر المتقدمة بدأت الأحزاب المتقاسمة للسلطة في إيران باتهام منافسيها خوفاً من انفجار الشعب.

ولم يتوقف الخوف عن هذا الحد بل أجبر ملالي النظام بادعاء اصابتهم بالفيروس أملاً في مص الغضب الشعبي العارم نظرًا لأن وباء كورونا أصبح كارثة وطنية بسبب التقاعس المتعمد لنظام الملالي وتجاوز عدد المصابين الآلاف وتستر نظام الملالي على العدد الحقيقي للضحايا.

وليس لدى السلطات الإيرانية أدنى شك في أن الغضب المتفجر للمجتمع على وشك أن يطيح بأساس النظام الخبيث، وكتبت صحيفة “ابتكار” الحكومية في 3 مارس الجاري أن “مجموعة من الشعب تحولت مشاعرها إلى العنف بسبب الإحباط والإنكار والغضب ويسخرون من كل شيء”.

واعترفت صحيفة “إيران” لسان حال حكومة روحاني في 3 مارس الجاري بالفجوة بين الشعب ونظام الملالي وأبواقه الدعائية، وكتبت: “في الواقع، هناك نوع من التفسخ في العلاقة بين الناس والمسؤولين ووسائل الإعلام”.

وحذر “جاويد قربان أوغلي”، أحد المسؤولين السابقين في وزارة خارجية النظام الإيراني في تصريح نقلته صحيفة “آرمان”، الثلاثاء 3 مارس الجاري هذا النظام الفاشي مشيرًا إلى حجم الكارثة الكبير، قائلًا: “نظرًا لأن القضية كبيرة، فإن أي ردود فعل نفسية على هذه المشكلة ستكون كبيرة أيضًا”.

واعترفت صحيفة “مستقل”، بكراهية الشعب لزمرة الملالي، وكتبت: “لا تزال القطبية الثنائية الفيروسية مرئية بالكامل في سلوك المسؤولين ونظام الحكم. ولا يزال المجتمع لا يثق في الإحصاءات التي تعلنها الحكومة، ويسير في طريقه”.

من جانبه قال ناشطون إيرانيون دعونا لا ننسى أن عدم الثقة لم تحدث بين عشية وضحاها، وتابعوا ومن المؤسف أن عدم الثقة هذا له جذور عميقة وممتدة، وبعض الأحداث لا تسبب عدم الثقة إلى هذا الحد. بل إن استمرار الأحداث وما قاله المسؤولون لسنوات عديدة من تصريحات لا تتطابق مع الحقائق بنسبة 100 في المائة أدت إلى زيادة عدم الثقة اليوم بحيث أن الناس لا يصدقون كل ما يقوله المسؤولون حتى لو كان حقيقة”.