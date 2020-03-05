شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: يجب محاسبة إيران على خرقها الاتفاق النووي والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية وقال إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وأصرت إيران اليوم الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة".