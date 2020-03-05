شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تعلن أول إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزراة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا. وأوضحت الوزارة "أن المعهد الوطني للأمراض المعدية أكد أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد -19 إيجابية". وأضافت أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً سافر إلى إيطاليا مع زوجته، كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس 2020".

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