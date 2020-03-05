شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى إثر انهيار مبنى سكني في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح إثر انهيار مبنى سكني في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند بجنوب باكستان. وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مبنى قديما مكونا من خمسة طوابق في حي رضوية بكراتشي انهار اليوم بشكل مفاجئ، مضيفة أن فرق الإغاثة قامت بانتشال عشرة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. من جانبه أمر رئيس وزراء حكومة إقليم السند مراد علي شاه الإدارة المحلية بتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين. وأشارت وسائل الإعلام إلى إمكانية ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً لاستمرار عملية رفع الأنقاض.

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