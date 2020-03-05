الحشد الشعبي تطلق 'حملة وعي' لتعفير الجامعات والحد من انتشار كورونا

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "اطلاق عملية تعفير في الجامعات العراقية ببغداد والمحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت الهيئة أن "العملية تشمل تعفير المباني الجامعية من القاعات الدراسية في كليات الجامعة والاقسام الداخلية والمختبرات العلمية وغرف التدريسيين والموظفين"، مبينا أن "العملية تهدف إلى بث الوعي الصحي بين العاملين لزيادة تحوطات الامان الصحية ونشر رسائل التوعية والتي تتضمن إرشادات صحية بأحجام ورسائل متنوعة طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية و وزارة الصحة والبيئة العراقية".