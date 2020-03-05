بالصور.. اجراءات احترازية في مستشفى الكندي

تنشر الخليج 365، صوراً لقيام دائرة صحة الرصافة في بغداد بحملة تعقيم مستشفى الكندي كاجراءات احترازية ضد فيروس كورونا‎. واعلنت وزارة الصحة، امس الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة. Advertisements تصوير: علي جاسم

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