البنك المركزي يدعو للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني وتجنب التعامل بالنقد

دعا البنك المركزي العراقي، الخميس، التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني وتجنب التعامل بالنقد، حفاظاً على الصحة العامة.
وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تزامنا مع ما يمر به بلدنا العزيز، ونتيجة لمتابعة البنك المركزي العراقي للتقارير الدولية التي تحذر من قابلية الاوراق النقدية على أن تكون وسطاً ناقلاً للفيروسات، يدعو هذا البنك التجار والمواطنين للتعامل بأدوات الدفع الإلكتروني (بطاقات، نقاط بيع، محافظ الهاتف النقال)".
كما دعا البنك الى "تجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".
كما دعا البنك الى "تجنب التعامل بالنقد حفاظًا على الصحة العامة".
واعلنت وزارة الصحة، امس الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.
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