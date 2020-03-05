بالفيديو..انشاء بناية جديدة لمديرية الطرق والجسور في منطقة اليوسفية

قامت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بانشاء بناية جديدة لمديرية الطرق والجسور في منطقة اليوسفية بتكلفة بلغت نحو ثمانية مليارات دينار ما اثار سخط المواطنين في منطقة اليوسفية ببغداد، منتقدين هدر تلك الاموال في غير محلها على حد قولهم في حين تعاني الطرقات المؤدية اليهم من تكسرات ومطبات.وبرغم تلك المؤشرات السلبية التي شابت مشروع هذه البناية الا انه لم يكتمل بالصورة السليمة فقد توقف وترهل العمل فيه لأكثر من مرة حتى كاد ان يندثر بحسب ما اكده وزير الاعمار والاسكان، حيث ابتدأت المباشرة فيه منذ عام الفين واثني عشر ولم ينجز المشروع الا في نهاية العام المنصرم لأسباب متعددة.

ويتأمل وجهاء ومواطنو جنوب بغداد ان ينعكس هذا المشروع ايجابا على بناهم التحتية والخدمية المتهالكة على مدى سبعة عشر عاما.

