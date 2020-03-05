سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، لدى بنوك وشركات صرافة، بعد أن شهد بداية الأسبوع الجاري ارتفاعا طفيفا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا الجديد.

وسجلت العملة الخضراء 15.58 للشراء و15.71 للبيع لدى شاشات البنك المركزي المصري، وهو نفس سعر أمس الأربعاء.

وكان الجنيه قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

أعلى سعر للدولار

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع.

السعر ذاته في 5 بنوك

سجلت العملة الأمريكية 15.60 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع في 6 بنوك؛ هي عودة ومصر إيران للتنمية والتعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي الكويتي والأهلي اليوناني.

السعر في أكبر بنك حكومي في مصر

بلغ سعر صرف الدولار 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في مصر.

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كما تكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى بنك قطر الوطني مسجلا 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 17.34 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.03 جنيه للشراء و20.19 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي إلى 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.