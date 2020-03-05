الإعلامي فيصل بن حريز: "منتدى الاتصال" يحارب الشائعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز إن المصداقية والمهنية يجب أن تكون وراء كل عملية اتصال، مشددا على ضرورة أن يكون الإعلامي مصدرا موثوقا للمعلومات، ويسعى لإيصال المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب.

ورأى مقدم الأخبار على قناة "سكاي نيوز عربية" أن منتدى الاتصال الحكومي في الشارقة بات منصة رائدة لتعزيز نشر المعلومات الصحيحة، وحماية الأفراد من الشائعات التي تطرأ من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يمثل التجمع الأكبر في المنطقة، لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، إذ يحرص على ضرورة بلورة منصة موثوقة للتحاور ومناقشة أفضل الأساليب المتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، للارتقاء بالأداء الحكومي وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.

ويسعى المنتدى إلى بناء منظومة فكرية جديدة في هذا المجال بما يفيد المؤسسات الحكومية والعاملين في قطاع الاتصال، ليس في دولة الإمارات والمنطقة العربية فحسب، وإنما في العالم أجمع.