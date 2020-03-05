الجيش السوري يتصدى لأتباع تركيا في سراقب بإدلب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

إدلب أنقرة - الخليج 365

تصدت قوات الجيش السورية لمحاولات مسلحين من أتباع تركيا في مدينة سراقب بمحافظة إدلب.



حيث قصف مسلحون سوريون مدعومون من تركيا مدينة "سراقب" الاستراتيجية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسط محاولات لاقتحامها، قبل أن يتصدى الجيش السوري لهم.

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وذكرت وكالة الإعلام الروسية - نقلا عن أحد مراسليها اليوم الخميس - أن المسلحين استأنفوا مساء الأربعاء قصف سراقب، وكذلك الطريق "إم 5" السريع الواصل بين مدينتي دمشق وحلب.

وأوضحت الوكالة أن المسلحين المدعومين من تركيا حاولوا دخول سراقب الليلة الماضية، لكن قوات الجيش السوري تصدت لهم، مضيفة أن الحكومة السورية دمرت نقاط نيران المسلحين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، الأربعاء، إن عناصر مسلحة حاولت استخدام أسلحة كيماوية في مدينة "سراقب" الواقعة بريف حلب الجنوبي شمال شرقي سوريا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية - في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" - أن المسلحين أصابوا أنفسهم أثناء الإعداد لاستخدام المواد الكيماوية في تصنيع متفجرات.