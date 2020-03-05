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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن شفاء إحدى المواطنات المصابات بكورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
الخليج 365 - وكالات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين .
وبحسب ما نشرت وكالة واس السعودية الرسمية عن الوزار، فقط تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وتتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وقد خرجت من العزل الطبي.
وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن بإذن الله، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.
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