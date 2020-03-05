سلطات ألمانيا أعلنت تسجيل 109 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" للصحة العامة في ألمانيا، أنّ "عدد الحالات المؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 109 حالات في غضون يوم".
وأوضح أنّ "اعتبارًا من صباح يوم الخميس، كانت هناك 349 حالة موزّعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد، ارتفاعًا من 240 في صباح يوم الأربعاء".
وتتركّز معظم الإصابات في منطقة نورد راين فستفاليا الغربية، وهي أكثر مناطق ألمانيا سكّانًا، ووصل عدد الإصابات بها إلى 175 حالة.
يُذكر أنّ وزير الصحة الألماني يانس سبان، كان قد أفاد أمس بأنّ "انتشار فيروس "كورونا" أضحى وباءً عالميًّا"، مؤكّدًا "أنّه يتعامل مع الوضع بجديّة قصوى"، في وقت يزداد فيه عدد المصابين يومًا تلو الآخر.
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