رئيس الجمهورية عرض مع رئيس جمعية المصارف الاوضاع المالية والمصرفية

التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ يرافقه مستشاره انطوان حبيب، وعرض معه الاوضاع المالية والمصرفية وعمل المصارف، والخطوات المنوي اتخاذها لمعالجة مسألة "اليوروبوندز". إضغط للمزيد

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