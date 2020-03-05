أقدم عدد من الاشخاص على "تكسير واجهة مصرف الإعتماد اللبناني في منطقة جل الديب، وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق بالحادث".
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