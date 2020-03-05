مذكرة من وزير الصحة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد من تفشي الكورونا

أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن مذكرة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد من تفشي وباء الكورونا.
وجاء في نص المذكرة ما يلي: "بما أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بتاريخ 2020/1/30 أن فيروس الكورونا يشكل خطرا عالميا، وبما أن هذا الوباء يستمر بالإنتشار السريع في معظم دول العالم، وحفاظا على صحة المواطنين والسلامة العامة، تنصح وزارة الصحة العامة جميع المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج، خاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محليا، إلا في حالات الضرورة، كما تطلب من جميع الجهات المعنية تأجيل، قدر الإمكان المناسبات الدينية و الرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات التي يحتشد فيها الناس، حفاظا على صحة المعنيين وللحد من الإنتشار المحلي للعدوى بهذا الفيروس".
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