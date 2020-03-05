مذكرة من وزير الصحة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد من تفشي الكورونا

أصدر ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ مذكرة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد من تفشي وباء ​الكورونا​. وجاء في نص المذكرة ما يلي: "بما أن ​منظمة الصحة العالمية​ قد أعلنت بتاريخ 2020/1/30 أن فيروس الكورونا يشكل خطرا عالميا، وبما أن هذا الوباء يستمر بالإنتشار السريع في معظم دول العالم، وحفاظا على صحة المواطنين و​السلامة العامة​، تنصح ​وزارة الصحة العامة​ جميع المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج، خاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محليا، إلا في ​حالات​ الضرورة، كما تطلب من جميع الجهات المعنية تأجيل، قدر الإمكان المناسبات الدينية و الرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات التي يحتشد فيها الناس، حفاظا على صحة المعنيين وللحد من الإنتشار المحلي للعدوى بهذا الفيروس".



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