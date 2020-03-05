مستشفى بيروت الحكومي: العدد الاجمالي للحالات المصابة بكورونا هي 16

أعلنت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في بيان أن "المستشفى إستقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. أجريت فحوصات مخبرية ل 52 حالة، جاءت نتيجة 51 سلبية، وواحدة ايجابية وهي الحالة التي نقلت الى المستشفى ليلة أمس من ​مستشفى الجامعة الأميركية​"، مشيرة الى أنه "غادر اليوم 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​".

وكشفت أنه "يوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد ارتفع عددها الى 15، وجاري العمل على نقل المريض المصاب بفيروس الكورونا من ​مستشفى سيدة المعونات​ الى المستشفى الجامعي، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في ​لبنان​ 16 إصابة"، مبينة أن "حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية ما زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".​​​​​​​