رئاسة الجامعة اللبنانية شكرت وسائل الإعلام على الإضاءة الهادفة على موضوع "كورونا"

لفتت رئاسة "الجامعة ال​لبنان​ية" في رسالة شكر وجّهتها إلى وسائل إعلام، إلى أنّ "انطلاقًا من إيمانها بالدور الوطني والأخلاقي الّذي يؤدّيه الإعلام، تقني رئاسة "​الجامعة اللبنانية​" على الجهود الّتي بذلتها وتبذلها المؤسّسات الإعلاميّة المكتوبة والمرئيّة والمسموعة والإلكترونيّة والرقميّة، في الإضاءة الهادفة على موضوع فيروس "كورونا" وتداعياته وترسيخ الوعي المجتمعي لمواجهته".ائل الإعلام

وأوضحت "أنّها تقدّر عاليًا المساندة الإعلاميّة لجهود فريق كليّة العلوم الطبيّة "وحدة كورونا" في "مستشفى بيروت الجامعي" وكلّ المتطوعين من الكليّات الطبيّة والصحيّة، وتعتبر أنّ هذه المواكبة تعبّر عن أهميّة التكامل والتشارك بين الإعلام والجامعة الرسمية، لمواجهة أي خطر يهدّد الوطن وأبناءه".

وشدّدت رئاسة "الجامعة اللبنانية"، على "أنّها تفتخر بأبنائها من طلاب الكليّات الطبيّة والصحيّة الّذين أبدوا كلّ اندفاع لتأدية واجبهم الإنساني، وتعتزّ أيضًا بإعلاميّي لبنان، والكثير منهم من خرّيجي كليّاتها، وتحيّي جهودهم المُضاعفة في هذا الظرف الاستثنائي الّذي فرض تعاطيًا مختلفًا مع الشأن الصحي".