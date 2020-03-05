قسطنطين: من قال ان اوصياء المال يلبسون ربطة عنق ولا انياب لهم

اشار مستشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​انطوان قسطنطين، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "فجأة ومن دون أي سبب مباشر قطعت الطرقات في مناطق لها رمزيتها ومرجعياتها، والملفت حصول ذلك عشية اتخاذ ​الحكومة​ قرارها بموضوع اليوروبوند"، متسائلا :"من قال إن اوصياء ​المال​ يلبسون ربطة عنق ولا انياب لهم؟".

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