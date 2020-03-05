السيد: رياض سلامة الرأس والمصارف اطرافه كيف تلاحقون الاطراف وتتركون الرأس؟

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​المصارف​ ومصرف لبنان! هندساتهم المالية بالمليارات منه، وسنداتهم وأرباحهم منه، فوائدهم المرتفعة منه، الرقابة عليهم منه، صلاحهم منه، فسادهم منه، هواؤهم، ماؤهم، غذاؤهم منه، ​رياض سلامة​ الرأس، ‏والمصارف أطرافه. كيف تلاحقون الأطراف وتتركون الرأس؟! ‏إلا إذا كان الرأس شريك الرؤوس".

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