أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ "تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس "كورونا" المستجد (COVID-19) لسيّدة لبنانيّة قادمة من ​بريطانيا​، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين ستة عشر مصابًا". وفي إطار مكافحة الوباء، ناشدت وزارة الصحة العامة جميع الوافدين من الدول الّتي تشهد انتشارًا محليًّا للفيروس، "التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض الإتصال فورًا على الرقم 76592699".

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كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالة جديدة بكورونا للبنانية قادمة من بريطانيا ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 16 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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