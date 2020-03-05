ادرعي: رئيس أركان الجيش قرّر عدم السماح للجنود بالسفر للخارج بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، أفيخاي ادرعي، في بيان، ان "رئيس الأركان الجنرال ​أفيف كوخافي​ قرّر عدم السماح لجنود جيش الدفاع في الخدمة الإجبارية أو الدّائمة بالسفر إلى خارج البلاد، بدافع مهني أو شخصي، وقد وافق وزير الدفاع على هذا القرار".

وأوضح ادرعي أن هذا القرار جاء "عقب إجراء كوخافي تقييمًا للوضع بهدف منع تفشي ​فيروس كورونا​ في الجيش ، حيث ستُتّخَذ خطوات حازمة لتقليص كمية الجنود المتواجدين في العزل".