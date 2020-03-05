أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، في بيان، ان "رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قرّر عدم السماح لجنود جيش الدفاع في الخدمة الإجبارية أو الدّائمة بالسفر إلى خارج البلاد، بدافع مهني أو شخصي، وقد وافق وزير الدفاع على هذا القرار".
وأوضح ادرعي أن هذا القرار جاء "عقب إجراء كوخافي تقييمًا للوضع بهدف منع تفشي فيروس كورونا في الجيش ، حيث ستُتّخَذ خطوات حازمة لتقليص كمية الجنود المتواجدين في العزل".
كانت هذه تفاصيل خبر ادرعي: رئيس أركان الجيش قرّر عدم السماح للجنود بالسفر للخارج بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.