الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء معاودة إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن "قلق الاتحاد إزاء معاودة إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي"، لافتًا إلى "أهمية التعاون بقوة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتزويدها بالمعلومات اللازمة".
هذا وكانت كل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي أعربا، في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، عن "حرصهما على استمرار الاتفاق النووي مع إيران"، مؤكدين أن "تفعيل آلية فض النزاعات ضمن الاتفاق يهدف للحفاظ عليه".
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