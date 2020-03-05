الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء معاودة إيران عدم التزامها بالاتفاق النووي

أعرب المتحدث باسم ​الاتحاد الأوروبي​ بيتر ستانو، عن "قلق الاتحاد إزاء معاودة ​إيران​ عدم التزامها ب​الاتفاق النووي​"، لافتًا إلى "أهمية التعاون بقوة بين ​طهران​ و​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وتزويدها بالمعلومات اللازمة".

هذا وكانت كل من ​ألمانيا​ والاتحاد الأوروبي أعربا، في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، عن "حرصهما على استمرار الاتفاق النووي مع إيران"، مؤكدين أن "تفعيل آلية فض النزاعات ضمن الاتفاق يهدف للحفاظ عليه".