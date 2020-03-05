أعلنت السلطات في هولندا، في بيان لها، عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد من 38 إلى 82 مصابا".
هذا وأعلنت السلطات الهولندية بتاريخ 27 شباط الماضي عن "تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا"، مشيرة الى ان "المريض الذي تم تسجيل اصابته هو من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخرا إلى شمال إيطاليا، ويتلقى العلاج حاليا بمعزل عن غيره".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الهولندية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد من 38 إلى 82 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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