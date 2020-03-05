السلطات الهولندية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد من 38 إلى 82 مصابا

أعلنت السلطات في ​هولندا​، في بيان لها، عن "ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في البلاد من 38 إلى 82 مصابا".

هذا وأعلنت السلطات الهولندية بتاريخ 27 شباط الماضي عن "تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا"، مشيرة الى ان "المريض الذي تم تسجيل اصابته هو من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخرا إلى شمال ​إيطاليا​، ويتلقى العلاج حاليا بمعزل عن غيره".