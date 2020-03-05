السلطات الفرنسية: وفاة شخصين وتسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية "وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 ​حالات​ وفاة"، مشيرة الى انها "سجلت 92 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 377 إصابة".

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