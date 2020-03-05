خارجية الهند: ارجاء قمة مع الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا المستجد

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي، "أننا والاتحاد الأوروبي قررنا إرجاء القمة المشتركة التي كان يفترض أن تعقد في 13 آذار في بروكسل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيرا الى أنه "بسبب ارشادات السلطات الصحية بعدم السفر بين المناطق، سيكون من المنطقي ارجاء القمة الى موعد يناسب الجانبين".
وكان يفترض أن يحضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي القمة الـ15 بين الهند والاتحاد الاوروبي الممثل برئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين.
والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند لكن الجهود الهادفة للتوصل الى اتفاق تجارة حرة بين الطرفين لا يزال عالقا منذ سنوات. كما ان علاقات نيودلهي التجارية مع الولايات المتحدة شائكة.
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