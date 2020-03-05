الصحة الفلسطينية: وقف النشاطات ببيت لحم بعد الاشتباه بوجود حالات مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "وقف النشاطات والفعاليات المدنية والمؤتمرات والندوات كافة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية لمدة 14 يوما"، مشيرة الى ان "القرار جاء بسبب الاشتباه بوجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في أحد فنادق المحافظة".
ودعت الوزارة الى "وقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة 14 يوما"، موضحة ان "الحالات المشتبه بها كانت بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم، وتم إجراء الفحوصات اللازمة وبانتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها".
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