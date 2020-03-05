كوشنر لمجلس الشيوخ: عرض صفقة القرن محاولة لتغيير الوضع الراهن

أعلن مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن "البيت الأبيض عرض خطته للسلام "صفقة القرن" في محاولة لتغيير الوضع الراهن"، مدعياً أن "الوضع الراهن يتعلق بالعملية التي يستمر بها ​الفلسطينيون​ بتلقي مليارات الدولارات من دول ​العالم​، و​إسرائيل​ تستمر بتوسيع المستوطنات في ​الضفة الغربية​ دون أي تقدم نحو حل النزاع".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في كانون الثاني الماضي، عن "خطته لتسوية ​القضية الفلسطينية​ - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​، وسفراء عمان والإمارات والبحرين".