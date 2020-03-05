كوشنر لمجلس الشيوخ: عرض صفقة القرن محاولة لتغيير الوضع الراهن

أعلن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن "البيت الأبيض عرض خطته للسلام "صفقة القرن" في محاولة لتغيير الوضع الراهن"، مدعياً أن "الوضع الراهن يتعلق بالعملية التي يستمر بها الفلسطينيون بتلقي مليارات الدولارات من دول العالم، وإسرائيل تستمر بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية دون أي تقدم نحو حل النزاع".
هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كانون الثاني الماضي، عن "خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين".
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