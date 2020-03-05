وزير الأمن الإسرائيلي يطلب من نتانياهو منع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بسبب كورونا

طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، من رئيس حكومية تصريف الاعمال بنيامين نتانياهو السماح له بمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى غدا بسبب كورونا"، لافتاً الى ان "القرار لن يشمل دخول العمال الفلسطينين للعمل في إسرائيل".
هذا أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عن البدء بـ"تعقيم المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك قبيل وبعد كل صلاة وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية".
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