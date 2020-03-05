وزير الأمن الإسرائيلي يطلب من نتانياهو منع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بسبب كورونا

طلب وزير ​الأمن الداخلي​ ال​إسرائيل​ي ​جلعاد أردان​، من رئيس حكومية تصريف الاعمال ​بنيامين نتانياهو​ السماح له بمنع صلاة الجمعة في ​المسجد الأقصى​ غدا بسبب ​كورونا​"، لافتاً الى ان "القرار لن يشمل دخول ​العمال​ الفلسطينين للعمل في إسرائيل".

هذا أكدت دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ وشؤون المسجد الأقصى المبارك عن البدء بـ"تعقيم المساجد المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك قبيل وبعد كل صلاة وذلك باستخدام مواد التعقيم الموصى بها من ​وزارة الصحة​ وحسب ​منظمة الصحة العالمية​".

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