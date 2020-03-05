الخارجية الاميركية: نتمنى أن تقبل إيران الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​، في ​مؤتمر صحفي​، ان "​اميركا​ عرضت المساعدة ل​إيران​ لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، وان اميركا خصصت ​مساعدات​ دولية للدول المتضررة من كورونا، ونعمل على مساعدة الدول الأخرى ونتمنى أن تقبل إيران الحصول على المساعدات الإنسانية والطبية"، مشيراً الى ان "طريق السلام في ​أفغانستان​ ستكون طويلة وصعبة، ومستقبل عملية السلام في أفغانستان يتوقف على اتحاد الشعب الأفغاني".

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