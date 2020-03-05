الخارجية الهولندية: لإقامة منطقة حظر الطيران فوق محافظة إدلب بشمال غربي سوريا

أعرب وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، عن "تأييد بلاده لفكرة إقامة منطقة حظر الطيران فوق محافظة إدلب بشمال غربي سوريا"، محذراً من أن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا، الدولة العضو في الناتو، وروسيا في إدلب أصبح واقعياً بعد مقتل 34 جندياً تركياً مؤخراً جراء غارات جوية نفذها الجيش السوري في المحافظة".
وأعرب بلوك عن "تفهم هولندا لموقف تركيا التي تصر على أنها ليست قادرة على استقبال موجة جديدة من اللاجئين السوريين الفارين من القتال في إدلب"، مشدداً على ضرورة أن "تتلقى تركيا رسالة واضحة بأننا نسمع مخاوفها الأمنية المشروعة ونأخذها على محمل الجد"، لافتاً الى "ضرورة خفض التصعيد في إدلب لإطلاق عملية سياسية هناك من أجل إنهاء النزاع، وإنه يجب اتخاذ خطوات صغيرة ومتواضعة تخدم تحقيق هذا الهدف وفي مقدمتها تعزيز الأمن وبناء الثقة".
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