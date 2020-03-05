الخارجية الهولندية: لإقامة منطقة حظر الطيران فوق محافظة إدلب بشمال غربي سوريا

أعرب وزير الخارجية الهولندي، ​ستيف بلوك​، عن "تأييد بلاده لفكرة إقامة منطقة حظر الطيران فوق ​محافظة إدلب​ بشمال غربي ​سوريا​"، محذراً من أن "خطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين ​تركيا​، ​الدولة​ العضو في ​الناتو​، و​روسيا​ في إدلب أصبح واقعياً بعد مقتل 34 جندياً تركياً مؤخراً جراء غارات جوية نفذها ​الجيش السوري​ في المحافظة".

وأعرب بلوك عن "تفهم ​هولندا​ لموقف تركيا التي تصر على أنها ليست قادرة على استقبال موجة جديدة من ​اللاجئين السوريين​ الفارين من القتال في إدلب"، مشدداً على ضرورة أن "تتلقى تركيا رسالة واضحة بأننا نسمع مخاوفها ​الأمن​ية المشروعة ونأخذها على محمل الجد"، لافتاً الى "ضرورة خفض التصعيد في إدلب لإطلاق عملية سياسية هناك من أجل إنهاء النزاع، وإنه يجب اتخاذ خطوات صغيرة ومتواضعة تخدم ​تحقيق​ هذا الهدف وفي مقدمتها تعزيز الأمن وبناء الثقة".