وزارة الصحة في البحرين أعلنت تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين "تعافي ثلاث حالات إضافيّة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقّيهم العلاج والرعاية اللّازمة تحت إشراف الطاقم الطبّي المتخصّص في أحد المراكز الخاصّة بالعزل والعلاج؛ وفق أفضل المعايير الدوليّة بحسب ما أوصت به "منظمة الصحة العالمية".
وأوضحت أنّه "تقرّر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكّد من خلوّهم من الفيروس"، مؤكّدةً "أنّها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المّتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحّة الجميع وسلامتهم".
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