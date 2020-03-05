الصحة العمانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن مرتبطة بالسفر إلى ميلان

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بمرض فيروس "كورونا" (19 - COVID)، لمواطن مرتبطة بالسفر إلى ميلان في ​إيطاليا​، ويخضع حاليًّا للحجر الصحّي وحالته مستقرّة"، لافتةً إلى أنّ "بذلك، يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة ست عشرة حالة، 15 منها مصابة بالسفر إلى ​إيران​".

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