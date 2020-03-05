الصحة السعودية: شفاء مواطنة سعودية متواجدة في البحرين من فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ "شفاء إحدى المواطنات السعوديات المُصابات بفيروس "كورونا" المستجد، الّتي سبق وأن تمّ الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في ​البحرين​، حيث تمّ إستكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبيّة وتتمتّع حاليًّا بصحّة جيّدة وقد خرجت من العزل الطبّي".

ولفتت في بيان، إلى "متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن بإذن الله"، مجدّدةً التأكيد على الجميع، على "أهميّة الإفصاح عن البلدان الّتي زاروها قبل قدومهم إلى السعودية".