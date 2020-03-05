الحرس الثوري: كورونا قد يكون هجوما بيولوجيا أميركيا

أكد قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي، ​حسين سلامي​، ان "​فيروس كورونا​ قد يكون ناجماً عن هجوم بيولوجي أميركي استهدف ​الصين​ أولا ثم إيران"، مشدداً على ان " إيران ستنتصر على الفيروس، ونحن تخوض حرباً بيولوجية، وعلى الجميع أن يعلم أنها ستتجاوز هذه المرحلة نحو الاستقرار".

هذا وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "فيروس كورونا المستجد بات راسخاً في إيران، وأن قلة التجهيزات الوقائية لموظفي الرعاية الصحية، تعقد جهود احتواء تفشي الفيروس".