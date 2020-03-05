الحرس الثوري: كورونا قد يكون هجوما بيولوجيا أميركيا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ان "فيروس كورونا قد يكون ناجماً عن هجوم بيولوجي أميركي استهدف الصين أولا ثم إيران"، مشدداً على ان " إيران ستنتصر على الفيروس، ونحن تخوض حرباً بيولوجية، وعلى الجميع أن يعلم أنها ستتجاوز هذه المرحلة نحو الاستقرار".
هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن "فيروس كورونا المستجد بات راسخاً في إيران، وأن قلة التجهيزات الوقائية لموظفي الرعاية الصحية، تعقد جهود احتواء تفشي الفيروس".
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