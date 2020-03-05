محافظة البصرة قررت إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف الشهر الحالي

قرّر محافظ ​البصرة​ أسعد العيداني "إغلاق ​المدارس​ و​الجامعات​ حتّى الخامس عشر من شهر آذار الحالي". يُشار إلى أنّ محافظة البصرة لم تشهد تسجيل أية إصابة بفيروس "كورونا". وكانت قد أعلنت وزارة الصحة ​العراق​ية أمس الأربعاء، وصول عدد الإصابات الكُلّي في عموم العراق إلى 35 إصابة، مشيرةً إلى تسجيل حالتي وفاة بين المصابين.

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