اخبار العالم

كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 6 آلاف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف إصابة، وهو الأكبر خارج الصين؛ حيث سجّلت السلطات 145 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في البلاد: إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.766، مع 35 حالة وفاة.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية؛ وفقًا لوزارة الخارجية في سيئول.

شاهد أيضاً من سكاي نيوز: خلاف أميركي روسي بشأن الحملات الإعلامية حول كورونا

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • اتهامات للحوثيين بسرقة أدوية مرضى السكري

    اتهامات للحوثيين بسرقة أدوية مرضى السكري

    معاناة اليمنيين تتعدد، وجديدها معاناة مرضى السكري. ورغم أن أدويتهم تصرف مجانا، فإنهم يضطرون إلى شرائها، وسط توجيه اتهامات للحوثيين، بسرقة المساعدات الطبية وبيعها.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • استئناف الخطوط الجزائرية لرحلاتها للصين تثير الجدل

    استئناف الخطوط الجزائرية لرحلاتها للصين تثير الجدل

    استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إلى الصين في خطوة أثارت جدلا واسعا في البلاد. وتحاول الجزائر إحداث توازن يسمح بالمحافظة على صحة المواطنين عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • تباين الآراء في العالم العربي حول خطورة كورونا

    تباين الآراء في العالم العربي حول خطورة كورونا

    تباينت آراء الشارع حول المعلومات المتداولة بخصوص فيروس كورونا، والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية في العديد من البلدان العربية.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

Advertisements

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

خلاف أميركي روسي بشأن الحملات الإعلامية حول كورونا

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 6 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا