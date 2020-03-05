شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان: ننتظر نتائج مواجهة الحكومة والمستثمرين مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهات التنفيذية ممثلة فى وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، باتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة فى الاجتماع الذى تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار السبت المقبل، لبحث مشكلات المستثمرين الصناعيين والتحديات التي تواجه الصناعة ومقترحات سبل تطويرها، والذى ستحضره وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وبحضور المستثمرين، خاصة بعد إعلان الحكومة فتح الباب لمن لديه الرغبة في المشاركة من خلال إرسال رسالة نصية تتتضمن الاسم واسم الشركة ورقم تليفون للتواصل بحيث يتم نظر المشكلة فعليا قبل انعقاد الاجتماع.

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وطالب " عامر " فى بيان له أصدره اليوم، الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار الأخذ بجميع التوصيات التى وافقوا عليها خلال اللقاءات الموسعة التى تمت بين اعضاء اللجنة مع الوزيرة ورئيس الهيئة وفى مقدمتها تخفيض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع كثيفة العمالة وتخفيض مستلزمات الإنتاج الصناعى ومواجهة الروتين والبيروقراطية فى استخراج التراخيص للمشروعات الصناعية وتوفير الاراضى باسعار مناسبة ومخفضة للمشروعات الصناعية وايجاد آلية مناسبة تكفل التعامل الجاد والسريع مع كافة المشكلات الصناعية وحلها سريعا خاصة في لجنة فض المنازعات

وقال المهندس محمد فرج عامر ان لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع عن كثب جميع القرارات التى سوف تصدر عن هذا الاجتماع مشيرا الى ان اللجنة سوف توجه الدعوة لوزيرة الصناعة والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار لمتابعة كل مادار داخل هذا الاجتماع وقال اننا ننتظر المواجهة على الطبيعة بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين السبت المقبل ونتائج هذه المواجهة مؤكدا ان لجنة الصناعة بمجلس النواب حريصة على دعم ومساندة الحكومة فى حل مشكلات الصناعة.