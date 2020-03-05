شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": راعينا تطبيق معايير تحقيق النزاهة بانتخابات المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عادل بريك، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الانتخابات راعت تطبيق المعايير الدولية لتحقيق النزاهة، موضحا أن الهيئة حرصت على وجود اشراف قضائي على كل اللجان في المقرات الانتخابية.

وأضاف بريك فى تصريحات صحفية له ، أن الهيئة الوطنية للصحافة تواصلت مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن لتوفير تأمين كامل للعملية الانتخابية التي تراعي المعايير الدولية، موضحا أن هذه الانتخابات ستكون مثل وقدوة لكل الانتخابات التي ستجري في باقي المؤسسات الصحفية والنقابات المهنية الاخري كالمحامين والاطباء، لاسيما وأنها تجرى في وسط بطبيعته مثقف حتى عماله بحكم قرائتهم للصحف والاخبار وبالتالي هذا الوسط يجب أن تكون نموجية حتى يحتذى بها في الجهات الاخرى، نتمنى ان تكون مجالس الادارة عونا للهيية في المهمة التي اناط بها الدستور والقانون.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

يتنافس في انتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام 12 صحفى على مقعدين، و15 إداريا على مقعدين و6 عمال على مقعدين أيضا بمجلس الإدارة، وبالنسبة للجمعية العمومية، يتنافس 10 صحفيين على مقعدين، و8 إداريين على مقعدين و8 عمال على مقعدين أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي:

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- مؤسسة الأهـرام: اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.