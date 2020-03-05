شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الخارج في "تكميلية النواب بملوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل فترة الصمت الانتخابى للمرشحين في جولة الإعادة للانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة ملوى بمحافظة المنيا للمصريين في الخارج.

ووفق الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإن فترة الصمت الانتخابى بدأت في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس – بحسب التوقيت المحلى لكل دولة -، وذلك وفقا للقانون الذى ينص على فترة الصمت ووقف الدعاية الانتخابية قبل عملية الاقتراع بـ 24 ساعة.

وتنطلق غدا الجمعة في التاسعة صباحا – بحسب توقيت كل دولة – جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى ، والتي يتنافس فيها المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان ، حيث تتواصل عملية الاقتراع على مدار يومى الجمعة والسبت.

وتستأنف مرة أخرى الدعاية الانتخابية بالنسبة لانتخابات الداخل ، عقب انتهاء الاقتراع فى الخارج، الأحد 8 مارس ، فيما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة فى موعد أقصاه 17 مارس.

وتجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت من قبل فوز رجل الأعمال محمد أبو العنين بمقعد دائرة الجيزة من الجولة الأولى لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وقال رئيس الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر إعلان نتائج دائرتى الجيزة وملوى، أن نسبة الحضور فى دائرة الجيزة بلغت 16.85%، حيث حضر 44896 ناخبًا، بينما جاءت نسبة الحضور فى دائرة ملوى بالمنيا 17.92%، حيث حضر 79733 ناخبًا.

وفى السياق نفسه، تواصل اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، فى تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، حتى بعد غدا السبت 7 مارس الجارى.