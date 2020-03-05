رئيس الأعلى للإعلام يشارك بختام دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الخميس، فى حفل ختام الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرين للإذاعيين الأفارقة الناطقيين بالعربية، والتى نظمها الأعلى لتنظيم الإعلام من 9 فبراير الماضى حتى 5 مارس الجارى، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وشارك فى الدورة 15 متدرب من 8 دول إفريقية هى (الجزائر، السودان، تشاد، سيراليون، غينيا كوناكري، جيبوتى، موريتانيا، نيجيريا).
وحضر حفل الختام الدكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام وسفير موريتانيا، سفير سيراليون، سفير غينيا كونكرى، السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والوافدين.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، افتتح الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرون للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية، والذي يقام بالتعاون مع وزارة الخارجية بمبنى ماسبيرو فى 9 فبراير الماضى، وتستهدف الدورة التدريب والالتقاء بين الإخوة الأفارقة من الإعلاميين وكيفية تبادل الخبرات المختلفة من خلال برنامج تدريبي حافل بالمحاضرات والزيارات العلمية والسياحية للتعرف على المعالم السياحية القديمة والحديثة لمصر.
وكان قطاع الإعلام والعلاقات وأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية قد استقبل، في يناير الماضى، وفدًا من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتفقد الإذاعيون -الوافدون من عدد 12 دولة إفريقية- الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد، فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام؛ لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علماً بجهود الوزارة فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.
كما تفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلاً عن إستديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة التى تم استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشياً مع جهود تطوير منظومة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.
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