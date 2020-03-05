شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يشارك بختام دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الخميس، فى حفل ختام الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرين للإذاعيين الأفارقة الناطقيين بالعربية، والتى نظمها الأعلى لتنظيم الإعلام من 9 فبراير الماضى حتى 5 مارس الجارى، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وشارك فى الدورة 15 متدرب من 8 دول إفريقية هى (الجزائر، السودان، تشاد، سيراليون، غينيا كوناكري، جيبوتى، موريتانيا، نيجيريا).

وحضر حفل الختام الدكتور عصام فرج الامين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الأعلام وسفير موريتانيا، سفير سيراليون، سفير غينيا كونكرى، السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والوافدين.

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