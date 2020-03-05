شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: انتخابات مجلس إدارة الأهرام تجرى فى جو ديموقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، تجري في جو ديموقراطي كامل، وفي هدوء واستقرار، تحت إشراف قضائي كامل، مضيفا أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف سلامة فى تصريحات صحفية له، أن الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وفرا كافة الإمكانيات حتى يؤدى الزملاء حقهم الانتخابي في سهولة ويسر، مؤكدا أن المؤسسة ملتزمة بالحياد التام في الانتخابات وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأوضح أن مؤسسة الأهرام مؤسسة عريقة ولها جذور تمتد لـ146 سنة، وتشكل 45% من إجمالي العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي بداية ونموذج لباقي المؤسسات، معرباً عن أمله أن يعمل الجميع لمصلحة المهنة والمؤسسة.

وتفقد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمقر مؤسسة الأهرام بقليوب.

Advertisements

وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام والتى بدأت صباح اليوم الخميس، وتفقد المستشار طارق محمد بدر المشرف على الانتخابات بمؤسسة الأهرام سير العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.

يتنافس في انتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام 12 صحفى على مقعدين، و15 إداريا على مقعدين و6 عمال على مقعدين أيضا بمجلس الإدارة، وبالنسبة للجمعية العمومية، يتنافس 10 صحفيين على مقعدين، و8 إداريين على مقعدين و8 عمال على مقعدين أيضاً.